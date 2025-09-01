Idą ogromne inwestycje w recykling chemiczny

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Duże znaczenie może mieć zapowiedź ukończenia jeszcze w tym roku procesu legislacyjnego, który uzna oficjalnie recykling chemiczny w Unii Europejskiej. To technologia, która pozwala na uzyskanie recyklatu o właściwościach identycznych z surowcem pierwotnym, co oznacza wielki krok dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Do stosowania recyklatu zniechęca bowiem fakt, że tworzywa sztuczne, w uproszczeniu, tracą na jakości w czasie kolejnych cykli przetworzenia odpadów na recyklat. W Europie nadciąga fala inwestycji w te technologie, wśród nich jest też Orlen, który zainwestuje w nie 3,6 mld zł.
Niski popyt i marże hamują rozwój branży. Tymczasem Orlen i Azoty realizują w biznesie tworzyw miliardowe projekty, które cały czas sprawiają im duże kłopoty. W efekcie płocki koncern nie jest zainteresowany przejmowaniem nowego zakładu w Policach.
Wielomiesięczne negocjacje dotyczące przejęcia firmy GA Polyolefins lub części jej aktywów produkcyjnych zakończyły się fiaskiem. Teraz Azoty będą rozmawiać z Orlenem o sprzedaży majątku logistycznego.
Grupa Azoty, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins oraz Orlen zawarły Memorandum of Understanding w sprawie projektu Polimery Police z mocą obowiązującą od 31 lipca 2025 roku, podała Grupa Azoty. Podkreśliła, że zawarcie memorandum stanowi kolejny istotny etap w procesie poszukiwania rozwiązań mających na celu stabilizację sytuacji finansowej Grupy Azoty Polyolefins oraz optymalizację struktury aktywów grupy kapitałowej. Zawarte memorandum zakłada otwarty proces sprzedaży wskazanych aktywów, do którego Orlen zostanie zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców.
Do uratowania nawozowego koncernu potrzebne są miliardy złotych. Fiasko negocjacji z Orlenem w sprawie sprzedaży nowego zakładu w Policach zmusza do przyspieszenia rozmów o emisji akcji. Walory obejmą Skarb Państwa i wierzyciele.
Koncern rozważa inwestycje w tabor kolejowy i terminale kontenerowe. Ich skala będzie uzależniona od pozyskanego finansowania i partnerów. Kluczową rolę ma do odegrania zależna firma Koltar, która osiąga dobre wyniki finansowe.
Dziś naczelnym celem zarządu jest uczynienie spółki zdolną do wypracowywania zysków. Szans na poprawę jej kondycji upatruje m.in. w pozytywnych zmianach w otoczeniu rynkowym oraz we wzroście sprzedaży eksportowej.