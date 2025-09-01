Firmy
Idą ogromne inwestycje w recykling chemiczny

Recykling chemiczy czeka tylko na nowe przepisy, które otworzą drzwi do skalowania procesów. Do 2030 r. spółki w Europe zainwestują nawet 8 mld zł, szacuje Plastics Europe.

Publikacja: 01.09.2025 06:00

Idą ogromne inwestycje w recykling chemiczny

Foto: Adobestock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Duże znaczenie może mieć zapowiedź ukończenia jeszcze w tym roku procesu legislacyjnego, który uzna oficjalnie recykling chemiczny w Unii Europejskiej. To technologia, która pozwala na uzyskanie recyklatu o właściwościach identycznych z surowcem pierwotnym, co oznacza wielki krok dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Do stosowania recyklatu zniechęca bowiem fakt, że tworzywa sztuczne, w uproszczeniu, tracą na jakości w czasie kolejnych cykli przetworzenia odpadów na recyklat. W Europie nadciąga fala inwestycji w te technologie, wśród nich jest też Orlen, który zainwestuje w nie 3,6 mld zł.

