Śnieżka miała 77,63 mln zł zysku netto w 2023 r.

Zysk operacyjny wyniósł 121 mln zł wobec 69,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,42 mln zł wobec 106,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 857,77 mln zł w 2023 r. wobec 791,69 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Śnieżka wypracowała w 2023 roku 857,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 8,3%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 159,4 mln zł, a zysk netto [ogółem] 83,5 mln zł, czyli odpowiednio o 50,1% i 102,3% więcej w porównaniu z 2022 rokiem" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wzrost sprzedaży był w dużej mierze napędzany zwyżką obrotów o 10% rok do roku na kluczowym dla Grupy rynku polskim. Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 591,1 mln zł, co stanowiło 69% skonsolidowanych przychodów. W Ukrainie, po wcześniejszym okresie spadków, Grupa odnotowała znaczące zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 88,4 mln zł, co oznacza wzrost o 29,6% wobec 2022 roku. Natomiast na Węgrzech wysoka inflacja, która w 2023 roku osiągnęła poziom 17,6%, miała negatywny wpływ na siłę nabywczą konsumentów. W konsekwencji przychody z rynku węgierskiego spadły o 6,3% r/r osiągając wartość 128,2 mln zł, wymieniono w materiale.

"W wymagającym otoczeniu wysokiej inflacji i stóp procentowych, które doprowadziły do osłabienia konsumpcji, w 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Szczególnie cieszy nas realizacja celu, jakim był powrót do poziomów rentowności osiąganych przed pandemią. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 18,6%, co oznacza wzrost rok do roku o 5,2 pkt proc. i jest wynikiem rekordowym, powyżej naszych oczekiwań i średniej dla branży. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki mocnym, zbudowanym we wcześniejszych latach, fundamentom. Zaliczamy do nich m.in. silne marki oraz skuteczne strategie sprzedażowe i marketingowe, w tym także pricingową" - skomentowała wiceprezes Joanna Wróbel-Lipa, cytowana w komunikacie.