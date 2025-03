Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

KGHM z widokami na południe

W notowaniach KGHM realizuje się scenariusz podwójnego szczytu, o którym pisaliśmy kilka dni temu. W piątek po południu kurs zniżkował o 4,4 proc. i wygląda na to, że to nie koniec podażowego ataku. Notowania powinny zmierzać dalej na południe, ale punktem zaczepienia dla kupujących może stać się linia pozioma poprowadzona przez marcowe dołki. Tu też zbiega się 50-proc. zniesienie tegorocznej fali wzrostowej. Dynamika spadków, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu, może jednak zapowiadać głębszy ruch, nawet do około 115 zł. Na sporą kolejkę do sprzedaży akcji wskazują rosnące obroty przy wciąż spadającym kursie.paan