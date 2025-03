Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

11 bit studios zieloną wyspą

W trudnym otoczeniu rynkowym 11 bit studios starało się w piątek utrzymać na powierzchni. Kurs przetestował w ciągu dnia wsparcie wokół 195 zł, a następnie zdecydowanie odreagował. Z jednej strony zatem mamy do czynienia z nowym dołkiem, ale i przebudzeniem się popytu, o czym świadczy wzrost obrotów w drugiej połowie zeszłego tygodnia. Zdobycie przez popyt przewagi w tym momencie mogłoby skutkować atakiem na lutowy szczyt, czyli kurs w okolicach 230 zł. Wówczas popyt otworzyłby sobie drogę do ataku na szeroką lukę bessy, powstałą we wrześniu poprzedniego roku, do której drzwi stanowi przebicie poziomu 375 zł.paan