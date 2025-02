100 000 pkt na wyciągnięcie ręki

Szeroki WIG zyskał od początku miesiąca 6,9 proc., a od początku roku 17,4 proc. W minionym tygodniu indeks rósł w porywach do 95 229 pkt. Jest to nowy rekord historyczny. WIG kontynuuje hossę, a potwierdzeniem siły popytu jest formacja złotego krzyża utworzona przez średnie kroczące z 50 i 200 sesji. Głównym motorem napędowym naszego rynku są kwestie geopolityczne. Dwa tygodnie temu Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem, a w ostatni wtorek, w Rijadzie odbyło się spotkanie przedstawicieli dyplomacji USA i Rosji. Ustalono na nim, że powstaną zespoły negocjatorów, które mają działać na rzecz jak najszybszego zakończenia wojny. Inwestorzy rozgrywają więc finał konfliktu i chętnie kupują polskie aktywa, które przez geopolityczną niepewność były w drugiej połowie 2024 r. mocno niedowartościowane. Niepokojące jest natomiast to, że do rozmów pokojowych nie zaproszono ani przedstawicieli Ukrainy, ani Unii Europejskiej. Ponadto Donald Trump w bardzo ostrych słowach wypowiadał się na temat Włodymyra Zełenskiego w swoich mediach społecznościowych. W tym kontekście wspomniane negocjacje mogą przynieść jeszcze sporo niespodzianek, niekonicznie miłych dla polskiego rynku akcji.

Domknięta luka spadkowa WIG-Ukraine

W ostatnich tygodniach najchętniej kupowane na GPW były akcje spółek z ukraińskim rodowodem. WIG reprezentujący ten segment rósł w porywach do 607 pkt, co oznacza, że po trzech latach domknął lukę spadkową, która powstała po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. Ponadto znakomicie radzą sobie spółki dostarczające produkty dla wojska i innych służb mundurowych. Mowa o Lubawie, Protektorze i Zrembie. W ich przypadku notowania wspiera narracja o zwiększeniu rządowych nakładów na zbrojenia, a także nieoficjalne ustalenia, że w razie wycofania się USA z pomocy Ukrainie, Unia Europejska uruchomi militarne wsparcie na niespotykaną dotąd skalę.

Kapitał płynie na GPW

Warto zauważyć, że rekordy WIG nie są wypadkową tylko jednego segmentu spółek, ale całej jego szerokości. WIG20 wyznaczył w środę nowy szczyt hossy 2694 pkt, a średnie z 50 i 200 sesji są na jego wykresie o włos od utworzenia złotego krzyża. Indeks mWIG40 poprawił we wtorek ATH do poziomu 6969 pkt, a sWIG80 ustanowił rekord 25 811 pkt. Co istotne – liczba spółek z indeksu WIG, których notowania są powyżej średnich z 50 i 200 sesji, wynosiła w piątek po południu 136, czyli o 30 proc. więcej niż miesiąc temu. Trwającym na GPW wzrostom towarzyszą podwyższone obory, które regularnie w ostatnim czasie przekraczają 2 mld zł. Kapitał płynie więc na warszawski parkiet, w co wpisuje się też siła naszej waluty. Dolar wrócił poniżej 4 zł, euro sięgało długoterminowych dołków poniżej 4,15 zł, a frank stabilizował się w rejonie 4,4 zł.