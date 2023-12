Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

AB z szansami na przebicie szczytu hossy

Dystrybutor sprzętu IT ma za sobą udany tydzień. Spółka pokazała raport za rok obrotowy 2022–2023, który został dobrze przyjęty przez rynek. Wynika z niego, że przychody wyniosły 19,2 mld zł, czyli wzrosły o 7,9 proc. w ujęciu rok do roku, natomiast zysk netto zwiększył się o 5 proc., do 191,3 mln zł. W reakcji notowania wzrosły pod poziom 70 zł, czyli pod szczyt długoterminowego trendu wzrostowego. Relatywnie nisko położony MACD zwiększa szanse przebicia tego oporu, co otworzy drogę na wyższe pułapy. Najbliższe wsparcie to średnia z 50 sesji, która przebiega przy 64,3 zł.

Sanok broni średniej i wychodzi z korekty spadkowej