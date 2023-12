... i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Pure Biologics z historycznym minimum notowań

Biotechnologiczna spółka była antybohaterem tygodnia. Kurs jej akcji zanotował dwie sesje z dwucyfrowym spadkiem, w efekcie czego padł nowy historyczny rekord – minimum na poziomie 6,99 zł. Był też konkretny powód tego załamania. Spółka rozpoczęła planowaną emisję akcji serii I z ceną maksymalną 10 zł i poinformowała, że jak nie zbierze co najmniej 11 mln zł, to odwoła ofertę, a to będzie oznaczać, że straci zdolność obsługi zobowiązań. A skoro nie będzie wypłacalna, to będzie to podstawa do złożenia wniosku o upadłość. Wygląda więc na to, że Pure Biologics jest w krytycznym, zero-jedynkowym, położeniu.