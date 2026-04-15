Elektrotim z rekordowym portfelem kontraktów

Elektrotim zanotował bardzo udaną końcówkę 2025 r. , dostarczając inwestorom solidny argument do zakupów jej akcji. Podczas wtorkowej sesji zwyżka sięgała nawet ponad 5 proc. i towarzyszył jej wysoki obrót. – Czwarty kwartał 2025 r. był jednym z najlepszych okresów w historii grupy i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami potwierdził nasz powrót na ścieżkę wyższej rentowności – wskazuje Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu. – Już trzeci rok z rzędu w skali całego roku przekraczamy poziom pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, silnej konkurencji oraz dynamicznych zmian gospodarczych i politycznych – dodaje.