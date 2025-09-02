Poznański Pixel to jeden z biurowców z portfela GTC.
Zarejestrowany w Polsce deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych w Europie w I połowie 2025 r. zaksięgował lekki wzrost przychodów i stabilny zysk brutto ze sprzedaży z najmu, a także skokowy wzrost kosztów finansowych. Refinansowanie zapadającego w krótkim terminie długu jawi się jako priorytet GTC.
W raporcie z przeglądu sprawozdania półrocznego audytor – pwc – zwrócił uwagę na znaczącą niepewność dotycząca kontynuacji działalności grupy. Na koniec czerwca 2025 r. zobowiązania krótkoterminowe grupy przewyższały aktywa obrotowe o 3,03 mld zł. „GTC jest w trakcie procesu refinansowania długu, którego wynik pozostaje niepewny. Świadczy to o istnieniu znaczącej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości, co do zdolności grupy do kontynuacji działalności” – napisał audytor.
W lipcu agencja Fitch obniżyła rating GTC i zielonych obligacji wskazując na wyzwanie, jakim będzie konieczność zrefinansowania łącznie 810 mln euro zadłużenia zapadającego w perspektywie do końca I półrocza 2026 r.
Zarząd założył, że nie ma zagrożenia dla kontynuacji działalności GTC.
Ujemny kapitał obrotowy netto to efekt wejścia do zobowiązań krótkoterminowych (zapadalność w perspektywie 12 miesięcy) zielonych obligacji spółki zależnej GTC Aurora o wartości 500 mln euro (2,12 mld zł). Uplasowane w 2021 r. papiery są do wykupu pod koniec czerwca 2026 r. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się też kredyty w bankach węgierskich (527 mln zł), niemieckich (421 mln zł) i polskich (364 mln zł).
„Zarząd ocenił, że dostępne środki pieniężne, przewidywane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, dodatkowe finansowanie zewnętrzne oraz wpływy ze sprzedaży wybranych aktywów będą wystarczające do pokrycia przewidywanych potrzeb grupy w zakresie kapitału obrotowego przez co najmniej najbliższe dwanaście miesięcy od daty sprawozdania” – czytamy w raporcie.
GTC jest w trakcie rozmów z kilkoma posiadaczami zielonych obligacji i pracuje z JP Morgan nad procesem refinansowania długu.
Obligacje notowane na parkiecie w Luksemburgu są wyceniane na ponad 91 proc. wartości nominalnej wobec 87 proc. w marcu, po wybuchu afery związanej z węgierskim bankiem centralnym i funduszem, który jest właścicielem akcji GTC (ekipie byłego prezesa banku zarzucono niegospodarność). Od wejścia do obrotu papiery tylko przez chwilę były notowane na poziomie wartości nominalnej. W latach 2022 i 2024 wycena potrafiła spaść do 64 proc.
Na koniec czerwca wartość księgowa portfela nieruchomości grupy wynosiła 11,7 mld zł.
Po wspomnianej aferze GTC przeszło metamorfozę – w ostatnich miesiącach całkowicie wymieniono zarząd. Od maja grupą kieruje Małgorzata Czaplicka, wieloletnia dyrektorka ds. relacji inwestorskich, szefowa ds. strategii na rynkach kapitałowych. W sierpniu powołano – jako członka zarządu ds. finansowych - Jacka Bagińskiego, dotychczas członka zarządu i dyrektora finansowego EPP - właściciela największego w Polsce portfela centrów handlowych. Jako członka zarządu ds. operacyjnych powołano Sebastiana Junghänela, współzałożyciela i dyrektora zarządzającego Zeitgeist Asset Management, funduszu inwestującego m.in. w biura, akademiki i PRS.
W I połowie 2025 r. grupa GTC zaksięgowała 428 mln zł przychodów operacyjnych, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody z najmu centrów handlowych były stabilne, sięgając 154 mln zł, z biur skurczyły się o 9 proc., do 224 mln zł (z powodu sprzedaży budynków), a nowy segment: portfel mieszkań na wynajem w Niemczech przyniósł 49,5 mln zł przychodów.
Zysk brutto ze sprzedaży był taki sam, jak rok wcześniej i wyniósł 280 mln zł, w tym 31,7 mln zł to wkład niemieckiego PRS. Aktualizacja wyceny portfela nieruchomości 58 mln zł papierowej straty wobec 3 mln zł na plusie rok wcześniej. Uwagę zwraca znacznie gorszy bilans przychodów i kosztów finansowych: to 151 mln zł na minusie wobec 77 mln na minusie rok wcześniej. Powodem było zaciągnięcie nowych kredytów i wzrost średnioważonej stopy procentowej (włączając instrumenty zabezpieczające).
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 192 mln zł wobec 207 mln zł rok wcześniej. Na koniec czerwca grupa miała 338 mln zł środków pieniężnych.
W sierpniu sprzedaż mieszkań spadła, ale ceny tylko w Łodzi – podaje portal Tabelaofert.pl.