Zarejestrowany w Polsce deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych w Europie w I połowie 2025 r. zaksięgował lekki wzrost przychodów i stabilny zysk brutto ze sprzedaży z najmu, a także skokowy wzrost kosztów finansowych. Refinansowanie zapadającego w krótkim terminie długu jawi się jako priorytet GTC.

Reklama

W raporcie z przeglądu sprawozdania półrocznego audytor – pwc – zwrócił uwagę na znaczącą niepewność dotycząca kontynuacji działalności grupy. Na koniec czerwca 2025 r. zobowiązania krótkoterminowe grupy przewyższały aktywa obrotowe o 3,03 mld zł. „GTC jest w trakcie procesu refinansowania długu, którego wynik pozostaje niepewny. Świadczy to o istnieniu znaczącej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości, co do zdolności grupy do kontynuacji działalności” – napisał audytor.

W lipcu agencja Fitch obniżyła rating GTC i zielonych obligacji wskazując na wyzwanie, jakim będzie konieczność zrefinansowania łącznie 810 mln euro zadłużenia zapadającego w perspektywie do końca I półrocza 2026 r.

Czytaj więcej Nieruchomości Polskie nieruchomości przegrały z czeskimi. Czy inwestorzy wrócą nad Wisłę? Pierwszy raz wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce była mniejsza niż w Czechach. To z jednej strony efekt kumulacji dużych transakcji nad Wełtawą, ale i siły czeskich inwestorów instytucjonalnych.

Zarząd GTC zakłada pełne refinansowanie obligacji za pół miliarda euro

Zarząd założył, że nie ma zagrożenia dla kontynuacji działalności GTC.