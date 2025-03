Torpol planuje w 2025 r. inwestycje na poziomie ok. 59 mln zł

"Miniony rok był dla grupy Torpol bardzo udany. Skutecznie realizowaliśmy projekty, utrzymując dobrą rentowność i jednocześnie rozwijając nasze zasoby, aby sprostać nowym wyzwaniom w sektorze infrastrukturalnym. Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, zakładającą przeznaczanie do 50 proc. jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy, co podkreśla stabilność finansową spółki i dbałość o interesy inwestorów" - powiedział Konrad Tuliński.

"Kolejnym, dużym sukcesem było zdobycie kontraktu na realizację prac na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice w ramach przetargu PKP PLK. To największe z naszych zleceń o wartości ok. 3,4 mld zł netto, w którym Torpol ma 70 proc. udziału. Obecnie stanowi ono istotną wartość naszego portfela zamówień, co znacząco wzmacnia naszą pozycję i daje nam stabilne fundamenty na przyszłość" – dodał.

Opublikowana niedawno strategia rozwoju grupy na lata 2025-2030, zakłada ekspansję w segmencie Kolei Dużych Prędkości, infrastruktury tramwajowej oraz budownictwa dworcowego i sektora Oil&Gas. Kluczowym jej elementem jest cyfryzacja i optymalizacja procesów operacyjnych, co ma na celu dalsze zwiększanie efektywności realizowanych projektów.