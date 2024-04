Powell powtórzył wczoraj, że Fed zmierza w tym roku do obniżenia kosztu pieniądza, ale ma jeszcze czas, aby utwierdzić się w przekonaniu o obniżającej inflacji. Rynek dość dobrze zareagował na te słowa, a sesja na Wall Street zakończyła się na minimalnych plusach. Także dziś notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy kontynuują odbicie. Pomogły też w tym zapewne opublikowane wczoraj słabsze od prognoz dane ISM dla sektora usługowego. Rynek oczekiwał wzrostu wskaźnika do 52.7 pkt., podczas gdy obniżył się on do 51.4 pkt. z 52.6 pkt. w lutym.