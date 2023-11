Słodko-gorzkie nastroje w budownictwie

Poza wysokimi przerobami firm wynikającymi z zebranych w poprzednich latach zleceń, 2022 r. to również spadek aktywności inwestycyjnej – w związku ze skokowym wzrostem materiałów oraz kosztów finansowania. Pojawiły się zatory płatnicze, a walka cenowa o nieliczne kontrakty publiczne i prywatne jest zacięta. Duże obciążenie z tego tytułu i niedostatek nowych zleceń przełożyły się na gwałtowny wzrost niewypłacalności i bankructw w 2023 r., szczególnie małych firm.

Część spółek ma zdywersyfikowaną działalność i szuka zleceń poza Polską, ale w skali miliardowych przychodów ogółem działalność zagraniczna jest relatywnie mała.

- Branża znajduje się w relatywnie trudnej sytuacji ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, takie jak makroekonomia, sytuacja geopolityczna, ale też wewnętrzne, związane z rosnącą konkurencją przy przetargach oraz niesprzyjającymi warunkami kontraktowymi – skomentował w raporcie Dariusz Blocher, prezes Unibepu. - Te trendy mogą się odwrócić i wszyscy uczestnicy rynku na to liczymy. Jednak tak jak w przypadku realizacji kontraktu budowlanego z pewnością będzie to proces, który powinno się odpowiednio zaplanować. Z jednej strony jako generalni wykonawcy powinniśmy dobrze rozpoznać kluczowe ryzyka związane z danym kontraktem, aby odpowiednio je wkalkulować w kwotowanie. Z drugiej strony podaż projektów, szczególnie ze strony podmiotów publicznych, powinna być racjonalnie rozłożona na kolejne okresy, aby nie doprowadzić do sytuacji wyczerpania możliwości przerobowych, zarówno stricte operacyjno-osobowych jak i finansowych w zakresie dostępności do limitów gwarancyjnych, bankowych. W tym kontekście dalszy dialog ze stroną publiczną będzie kluczem do sukcesu, zwłaszcza w odniesieniu warunków kontraktowych, w tym parametrów waloryzacji kontraktów - dodał.

- W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy rynek budowlany nieco spowolnił, co jest związane ze słabnącą sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie – powiedział Jakub Chojnacki, wiceprezes PORR. - Sektor prywatny boryka się głównie z wysoką stopą bazową, a w sektorze publicznym wyraźnie odczuwalny jest już brak środków z funduszu unijnego. Największy sektor – infrastruktury, zarówno od strony drogownictwa jak i kolejnictwa dalej pozwala firmom na utrzymanie zaangażowania zasobów w ramach realizowanych kontraktów, aczkolwiek w stopniu niższym, niż to było w latach poprzednich. Liczymy na sukcesywne odblokowywanie środków unijnych dla Polski i możliwie równomierne rozłożenie inwestycji publicznych na kolejne lata, aby nie doprowadzić do nadmiernej kumulacji. Należy mieć również na względzie, że sytuacja za naszą wschodnią granicą może spotęgować efekt zarówno odpływu siły roboczej, jak i wzmożonego popytu na materiały oraz produkty, które będą potrzebne do prac budowlanych na terenie Ukrainy - zaznaczył.

Budowlana piętnastka

W 2022 r. piętnaście wiodących grup budowlanych w Polsce wypracowało 44,5 mld zł przychodów, o blisko 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto badanej grupy wyniósł 1,5 mld zł – lider wypracował blisko 550 mln zł, a jedna firma poniosła stratę sięgającą 311 mln zł.

Największe przedsiębiorstwa licząc przychodami za 2022 r: