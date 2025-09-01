O tym, że to zagraniczni gracze nadają ton naszemu rynkowi wiadomo nie od dzisiaj. Ich udział w obrotach systematycznie rośnie. W I półroczu na główny rynku akcji wyniósł 70 proc. co oznacza powtórzenie rekordowego poziomu z II półrocza 2024 r. Nieco lepiej zaprezentowali się inwestorzy indywidualni, chociaż od dłuższego czasu ich udział w obrotach pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. W I półroczu było to 13 proc. wobec 12 proc. w II półroczu 2024 r. Udział inwestorów instytucjonalnych wyniósł 17 proc.

Ile znaczą inwestorzy indywidualni na GPW?

Dane te kontrastują z liczbą rosnących rachunków maklerskich. W I półroczu liczba aktywnych rachunków wzrosła do 321 tys. co jest najwyższym wynikiem od 12 lat.

- Rekordowa liczba rachunków maklerskich, najwyższy od 12 lat poziom aktywnych inwestorów oraz historyczny udział kapitału zagranicznego w obrotach giełdowych pokazują, że Warszawa umacnia swoją pozycję jako regionalne centrum finansowe. To z jednej strony dowód na rosnącą świadomość i dojrzałość inwestorów krajowych, którzy coraz częściej sięgają po narzędzia inwestycyjne, a z drugiej – potwierdzenie atrakcyjności polskiego rynku dla globalnego kapitału. Te tendencje stanowią fundament dalszego rozwoju giełdy i całej gospodarki, a także wskazują, że rynek kapitałowy odgrywa coraz istotniejszą rolę w finansowaniu krajowego wzrostu gospodarczego – stwierdza Arkadiusz Detyniecki, dyrektor działu notowań GPW.

Na rynku NewConnect największą rolę tradycyjnie odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie 2025 roku wygenerowali oni 88 proc. obrotów, co oznacza wzrost o 4 p.p. względem końca 2024 roku. Udział inwestorów zagranicznych wyniósł 6 proc., czyli o 2 p.p. mniej niż rok wcześniej. Taki sam poziom 6 proc. przypadł instytucjom krajowym, również o 2 p.p. mniej niż w 2024 roku.