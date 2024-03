Na skorygowane wynik grupy wpływ miał m.in. odpis aktualizujący wartość oprogramowania w wysokości 40 mln euro oraz ujemny wpływ zbycia spółki joint venture Saxo Geely Tech Holding A/S (Saxo Fintech) w wysokości 13 mln euro. Bez wpływu tych elementów wynik netto wyniósł 35 mln euro.

"Rosnąca inflacja i niska zmienność na rynkach finansowych były powodem niższej aktywności handlowej i inwestycyjnej w porównaniu do 2022 roku. Wyższe stopy procentowe miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2023 r. Grupa Saxo Bank podtrzymuje swoją atrakcyjną ofertę oprocentowania i prowizji. Biorąc pod uwagę trudne warunki handlowe, osiągnięty wynik można uznać za akceptowalny i zgodny z wytycznymi" - brzmi komunikat brokera.

Pozytywem jest zaś wzrost liczby klientów. Ta zwiększyła się do 1,16 mln wobec 1,08 mln rok wcześniej. - W 2023 r. poczyniliśmy dalsze postępy w budowaniu większej konkurencyjności, odporności i znaczenia Saxo. Osiągnęliśmy rekordową liczbę ponad 1,1 miliona klientów końcowych, o wartości aktywów przekraczającej 100 miliardów euro. Kluczowym czynnikiem w tym zakresie było wprowadzenie naszego innowacyjnego modelu oprocentowania. Dzięki wiodącym na rynku stawkom, model ten pozwala klientom zarabiać na ich niezainwestowanych środkach pieniężnych bez ograniczeń takich jak zablokowanie środków — podkreśla Kim Fournais, dyrektor generalny i założyciel Saxo Banku. Dodaje on, że cel strategiczny grupy pozostaje niezmienny. - Nadal kładziemy nacisk na wzrost liczby klientów i ich aktywów oraz na ulepszanie oferty produktów i platform z korzyścią dla naszych klientów, koncentrując się na głównych rynkach, w których działamy. Na początku tego roku ogłosiliśmy znaczące obniżki cen na wszystkich rynkach, aby poprawić konkurencyjność i umożliwić inwestorom osiąganie jeszcze większych zysków. Obniżenie cen i opłat zachęca do tego, aby w prosty sposób zdywersyfikować posiadane klasy aktywów, co jest kluczowym elementem budowania stabilnego portfela inwestycyjnego — wskazuje Fournais.

Walka o klientów

Opublikowane przez Saxo Bank wyniki prowokują porównanie ich z osiągnięciami firmy XTB. Ta w 2023 r. pod względem finansowym przebiła Saxo Bank. Jej zysk netto wyniósł bowiem około 184 mln euro. Polski broker zwiększył też liczba obsługiwanych klientów. Na koniec 2023 r. miał ich prawie 900 tys. i pod tym względem ustępuje jeszcze Saxo Bankowi. Tak, jak w przypadku duńskiej grupy, również XTB zaznacza, że nadal ma ambicję by zwiększać bazę klientów.