Czy Pekao skorzysta na udziale w holdingu PZU?

Realne korzyści a wykresy i slajdy

Tym samym pomysł połączenia Pekao i Aliora można odłożyć na półkę. Sam prezes Klesyk wspomniał przy tym, że Bank Pekao, by móc kupić od PZU akcje Aliora, musiałby poprosić akcjonariuszy, w tym PZU, o jakieś 4–5 mld zł kapitału. Te koszty miały „osłodzić synergię w układzie dwóch banków powiązanych kapitałowo. „,Ale nie liczyłbym na nie. Synergie mają to do siebie, że wspaniale wyglądają na wykresach i slajdach doradców. A potem trzeba uzyskać realne korzyści i z tym zawsze jest problem – wyjaśniał Klesyk.

Sam Pekao w swojej najnowszej strategii na lata 2025–2027 też zakłada tylko i wyłącznie wzrost organiczny. – Nasz scenariusz najbliższych dwóch–trzech lat to jest scenariusz wzrostu organicznego. Uważam, że konsolidacja banku wokół mierzalnych celów ma obecnie większy sens niż akwizycje – mówił Stypułkowski. – Bank nie jest obecnie przygotowany do realizacji synergii z akwizycji – dodał.

Co zakłada nowa strategia PZU

Sama strategia pod hasłem „Sięgamy ponad horyzont” opiera się na trzech filarach: wzrost, dostępność, sprawność. Władze banku stawiają tu sobie szereg ambitnych celów, które mają (jak to ujął prezes Stypułkowski) przywrócić Pekao dawny blask.

Wśród założeń biznesowych warto zwrócić uwagę na cel zdobycia serc młodych Polaków. Pekao chce im oferować produkty, które będą dopasowane do ich „stylu życia, relacji i potrzeb”, w tym oczywiście – stawiając na bankowość mobilną i bankowość konwersacyjną (opartą na głosowych usługach sztucznej inteligencji). Do 2027 r. bank chce zwiększyć liczbę klientów poniżej 26. roku życia do 1,4 mln.

Pekao zapowiada przy tym duże inwestycje w cyfryzację i rozwój właśnie AI. Z jednej strony ma to pozwolić nadrobić pewne zapóźnienie technologiczne banku, z drugiej – oczywiście pomóc w zdobywaniu nowych klientów i udziałów w rynku. Jednocześnie, co ciekawe, Pekao chce utrzymać swoją dosyć dużą sieć placówek stacjonarnych w mniejszych miejscowościach. Tyle że odziały mają być znacznie odchudzone pod względem powierzchni i służyć głównie pozyskiwaniu lokalnych przedsiębiorców.