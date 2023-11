Zysk BNP Paribas powyżej oczekiwań

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w trzecim kwartale 761 mln zł wobec 735 mln zł oczekiwanych przez rynek. Koszty wzrosły 16 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Brak popytu na hipoteki?

Kredyty brutto wyniosły ok. 91,5 mld zł co jest poziomem zbliżonym do II kw. i o 5 proc. niższym niż rok wcześniej. Portfel kredytów mieszkaniowych spadł rok do roku i kwartał do kwartału, co jest zaskakujące na tle rynku, który notuje wzrosty w tym zakresie. BNP wyjaśnia, że akurat w tym banku sprzedaż nowych kredytów jest niska ze względu na ograniczenia popytu. BNP Paribas nie uczestniczy w programie „bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Depozyty klientów wyniosły 123,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w ujęciu kwartalnym i o 8 proc. w ujęciu rocznym.