PKO BP pokazał gigantyczny zysk. To najlepszy wynik w historii banku

Czytaj więcej Banki Dobre wyniki Pekao nie zachwyciły inwestorów Grupa osiągnęła w III kwartale rekordowo wysoki zysk, ale w porównaniu z II kwartałem poprawa nie jest bardzo znacząca. Bank deklaruje za to wypłatę dywidendy za 2023 r.

Kredyt 2 proc. pomaga PKO BP

Bank zaznacza, że dobrze wyglądają wyniki w działalności biznesowej we wszystkich obszarach. W segmencie detalicznym depozyty klientów wzrosły kwartał do kwartału o 1,2 proc. do 268,5 mld zł, a kredyty dla klientów – o 1,8 proc. – do 131 mld zł.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kwartale wyniosła 4,4 mld zł, podczas gdy w II kwartale było 3,3 mld zł, a w III kw. 2022 r. – 1,5 mld zł. Do tak dynamicznego wzrostu przyczynił się niewątpliwie program „Pierwsze Mieszkanie” i „„bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Na koniec września do PKO BP złożono aż 30 tys. wniosków (obecnie to 38 tys.) o średniej wartości 414 tys. zł, co stanowiło 76 proc. wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny. W tym okresie bank zawarł ponad 6 tys. umów (aktualnie to 15 tys. umów).

Więcej ugód i pozwów

Z prezentacji przedstawionej przez bank wynika, że na koniec września liczba pozwów w sprawach kredytów w CHF wzrosła na koniec września do 27,8 tys. z ok. 25 tys. kwartał wcześniej. Liczba pozytywnie zakończonych mediacji w kwestii polubownego rozstrzygnięcia sporu wzrosła do 34,8 tys. z 32,1 tys. kwartał wcześniej, a liczba zawartych ugód w sprawach frankowych wyniosła na koniec wrześnie 34,25 tys.

Ugoda w PKO BP polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.