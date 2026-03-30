Ostatni tydzień przyniósł wyraźne przetasowania na mapie sektorowej, ale tym razem uwagę przyciąga przede wszystkim jeden ruch. Indeks WIG-Odzież wzrósł aż o 11,92 proc., a siła trendu relatywnego skoczyła o 169 p.p. do +100 proc.. Pozycja relatywna osiągnęła +1,81 σ, co czyni ten sektor zdecydowanym liderem tygodnia. Na tym tle paliwa zaliczyły kontrolowane cofnięcie (-2,92 proc.), ale wciąż pozostają jednym z najmocniejszych sektorów. Siła trendu utrzymuje się na wysokim poziomie (+85 proc.), a pozycja relatywna, mimo spadku, nadal pozostaje dodatnia (+0,73 σ).

Po stronie słabości bez większych zmian. Budownictwo pozostaje wyraźnie wyprzedane (-85 proc. siły trendu), a energetyka i górnictwo utrzymują negatywne odczyty, co potwierdza trwającą korektę spadkową w tych sektorach. Informatyka również nie daje sygnałów poprawy i pozostaje w trendzie spadkowym.

Chemia i motoryzacja zachowują się relatywnie stabilnie. Pomimo lekkiego cofnięcia chemia utrzymuje dodatnią siłę trendu (+54 proc.), a motoryzacja (+69 proc.) nie wykazuje oznak głębszej korekty. Gorzej wygląda sytuacja na grach, gdzie słabość zaczyna się pogłębiać i może zapowiadać silniejszy ruch spadkowy.