WykresDnia: Amerykańskie szaleństwo zakupowe

Czytaj więcej Gospodarka światowa USA: Dobra sprzedaż w Czarny Piątek Dzień będący tradycyjnym początkiem świątecznego sezonu zakupów w USA wypadł dobrze. Wskazują na to dane Adobe, Salesforce i Mastercard. Sprzedaż w internecie były rekordowo wysoka.

Amerykanie wydają obecnie znacznie więcej pieniędzy na jedzenie i picie poza domem niż w sklepach spożywczych; i wypychają ten trend na wyższy poziom, chętnie płacąc za „doświadczenie” lub wygodę. Mogliby zaoszczędzić dużo pieniędzy, jedząc w domu lub pakując lunch, ale nie, nasi Pijani Żeglarze – jak zaczęliśmy ich nazywać z miłością i żartobliwie – muszą się trochę zabawić. Kwota wydawana na jedzenie i picie poza domem jest zdumiewająca i stale rośnie, mimo że sprzedaż w sklepach z żywnością i napojami zasadniczo spadła po ustaniu gwałtownego wzrostu cen.

Dochód do dyspozycji na mieszkańca, skorygowany o inflację (całkowity dochód ze wszystkich źródeł pomniejszony o podatki od wynagrodzeń, skorygowany o inflację), wzrósł o 4,3 proc. rok do roku. Innymi słowy, dochód do dyspozycji przewyższa inflację o 4,3 proc., po tym jak w latach 2021 i 2022 pozostawał w tyle za inflacją.

Ten wzrost realnych dochodów napędza szał wydatków. A mimo to konsumenci w dalszym ciągu oszczędzają część swoich dochodów. Może wcale nie są pijani, tylko zarabiają dużo więcej? Konsumenci nie mają nastroju do zwalniania, co jest bardzo oczywiste. W ogóle nie ma lądowania. Krążą w stratosferze. Zarabiają więcej niż kiedykolwiek i część oszczędzają, a resztę wydają, w związku z czym w dalszym ciągu przyczyniają się do inflacji paliwowej. Mocno opierają się manii obniżek stóp procentowych, która w niewytłumaczalny sposób wybuchła na Wall Street w listopadzie.

Fed przygląda się temu z niecierpliwością. Wszystkie poglądy Rezerwy na obniżki stóp procentowych – być może trzy jeszcze w tym roku – były poprzedzone i oparte na założeniu, że inflacja powróci do celu na poziomie 2 proc. Ale nasi Pijani Żeglarze wciąż szaleją, jakby chcieli się upewnić, że inflacja tego nie zrobi, że utrzyma się na wysokim poziomie, a może nawet wzrośnie

A jak wygląda sprzedaż? W przypadku dealerów pojazdów nowych i używanych oraz części (19 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej):