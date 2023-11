WykresDnia: Dług publiczny USA zbliża się do 34 bilionów dolarów

Wszystko to jest prawdziwe i mądre. Nadmierne zadłużenie osobiste zmusi do spędzenia całego życia na nadrabianiu zaległości lub ogłoszenia bankructwa, co pozostawi czarny ślad na zdolności kredytowej na okres od siedmiu do dziesięciu lat.

– Ale jeśli chodzi o zadłużenie, porównywanie rządu federalnego do czteroosobowej rodziny nie działa. Dzieje się tak dlatego, że zasady finansów osobistych nie mają zastosowania do sposobu, w jaki rządy wydają pieniądze. Jeśli więc Ty lub ktoś, kogo znasz, nie planuje przebrać się za Wujka Sama podczas następnej lokalnej parady z okazji 4 lipca, odrzuć pogląd, że rządy to ludzie. Grają według zupełnie innych zasad, co jasno wyjaśnia Krugman – pisze na portalu yahoo!finance Lou Carlozo.

Potrzebne dokładne wyjaśnienie, dlaczego rząd nie musi spłacać swojego długu, mimo że obywatel musi? Oto ona, w dosadnym stylu Krugmana: „Będziesz się starzał i w końcu umrzesz. Rząd nie.” Innymi słowy, zdolność Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek suwerennego narodu do zarządzania swoim długiem sprowadza się do jednego pytania: czy mogą nadal generować dochody umożliwiające spłatę swoich zobowiązań? W tym miejscu pojawia się jego koncepcja „obsługi” długu zamiast jego pełnej spłaty.

Co prawda Krugman zauważa za Rudyardem Kiplingiem w jego wierszu „Recesja”, że wszystkie narody staną się „jednym z Niniwą i Tyrem” i przestaną istnieć. Ale wyłączając tak tragiczne wydarzenie – w którym to przypadku zadłużenie i tak byłoby nieistotne – rządy „zwykle odnotowują wzrost dochodów z pokolenia na pokolenie, w miarę wzrostu regulowanych przez nie gospodarek i wzrostu podatków” – napisał Krugman.