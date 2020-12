Powiało chłodem...

Boris Johnson postawił sprawę jasno i zdaje się być gotowy na to, że w styczniu Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez porozumienia. Rynki znając humory i taktykę polityków, liczą jeszcze na to, że nagle któraś ze stron zasygnalizuje gotowość do ustępstw i uda się wypracować konsensus. Problem jednak w tym, że w ostatnich dniach szefowa Komisji Europejskiej była strofowana przez niektórych europejskich polityków, którzy obawiali się, że w rozmowach z Borisem Johnsonem zgodzi się na nazbyt wiele. To pokazuje, że to piłka jest bardziej po stronie Brytyjczyków. I to z tego powodu nastawmy się na bezumowny Brexit i związane z nim zamieszanie. To będzie psuć nastroje przed Świętami i zachęcać do realizacji zysków z ostatniego rajdu ryzyka na rynkach.