Wyborcze niuanse...

Doniesienia o tym, że Demokraci krzywo patrzą na pakiet fiskalny zaproponowany przez Sekretarza Skarbu Mnuchina, krążyły po rynkach od środowego poranka i nic nie przeszkadzało rynkom, aby pozytywnie patrzeć na przyszłość. Tymczasem wieczorem Wall Street szybko się cofnęła, co agencje tłumaczyły właśnie ponownie narastającymi trudnościami wokół szybkiej ratyfikacji ustaw fiskalnych. Czy, aby to tylko to? W amerykańskich mediach głośno jest o stanowisku prokuratora generalnego stanu Teksas (Ken Paxton), który zgłosił wniosek do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyborów w czterech stanach, gdzie były kontrowersje związane z wygraną Joe Bidena - mowa o Pensylwanii, Georgii, Wisconsin i Michigan. Ten wniosek może znaleźć poparcie prokuratorów aż 17 stanów, choć głównie tych, gdzie wygrał Trump. W najbliższy poniedziałek, 14 grudnia, ma mieć miejsce głosowanie Kolegium Elektorów. Na obecną chwilę Biden może liczyć 306 głosów, czyli o 36 ponad wymagane 270. Problem w tym, że w sytuacji unieważnienia wyników we wspomnianych czterech stanach, Trump dostałby 62 głosy elektorskie, czyli znacznie więcej od wymaganych 38 do osiągnięcia pułapu 270. Teoretycznie, zatem poniedziałkowe głosowanie może być pewną zagadką, bo nie jest zupełnie jasne, jak zachowają się elektorzy. Ryzyko odwrócenia wyborów jest małe, ale całe to zamieszanie może być wykorzystane jako pretekst do korekty na rynkach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy rynki zaakceptowały już Bidena.