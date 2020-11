Dzień, którego mogłoby nie być...

Opublikowane wczoraj wieczorem zapiski z listopadowego posiedzenia FOMC nie dały dodatkowego impulsu rynkom. Członkowie FED wprawdzie zgadzali się, co do tego, że dodatkowe wsparcie w polityce monetarnej może okazać się konieczne, ale nie byli przekonani co do tego, aby się z tym spieszyć. Niektórzy zgłaszali nawet, że pole do zwiększania skali QE może być ograniczone, a bank centralny powinien bardziej się skoncentrować na zmianach idących w stronę zakupu obligacji z dłuższym terminem zapadalności.