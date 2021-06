Skala reakcji...

Rynki przyjęły postawę wyczekującą przed dzisiejszymi informacjami z FED, które zaczną pojawiać się od godz. 20:00. Pary z dolarem notują niewielkie zmiany i nie widać konkretnego kierunku, minimalnie poniżej poziomu 1,50 proc. kręcą się rentowności 10-letnich obligacji rządu USA, a Wall Street nieco cofnęła się od maksimów i .. zastygła. Opublikowane wczoraj po południu dane z USA (słabsza sprzedaż detaliczna i indeks NY Empire State, oraz nieco lepsza produkcja przemysłowa) raczej nie mają większego znaczenia. Niezależnie od tego co się oficjalnie mówi, to problemem dla FED jest wysoka inflacja, a bardziej to, czy powróci ona w oczekiwane wartości w perspektywie kilkunastu miesięcy. Tu tkwi ryzyko na które decydenci powinni reagować, przynajmniej poprzez "przygotowywanie" rynków na pewne zmiany w polityce monetarnej, które mogą w najbliższych miesiącach się pojawić. Można to rozumieć też poprzez "ustawianie" inwestorów pod to, że za jakiś czas konieczna będzie dyskusja w FED, o tym jakie reakcje będą najbardziej stosowne (tapering, czyli ograniczanie skali skupu aktywów?). Teoretycznie wcześniej (bo tego nie trzeba zbytnio anonsować) Rezerwa Federalna mogłaby podnieść stopę rezerw obowiązkowych dla banków, aby ograniczyć ogromną nadpłynność dolara na rynkach finansowych.