Dolar traci o poranku

Sesja na polskim złotym przebiega w środę o poranku mieszanie. Złoty zyskuje 0,2% do franka szwajcarskiego i 0,12% do euro, z kolei traci 0,17% do funta i 0,2% do dolara. Aktualny kurs CHFPLN kształtuje się na poziomie 4,2917, euro kosztuje 4,5490 zł, za dolara zapłacimy 4,1515 zł, a za funta 5,0810 zł.