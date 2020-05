Rynkowy rollercoaster

Nastroje na rynkach są dość zmienne, gdyż u części inwestorów widać jeszcze sentyment wobec relatywnie korzystnego pod względem akceptacji ryzyka, ubiegłego miesiąca. Stąd też przy braku nowych informacji w wątku USA-Chiny, skupiono się na "starych" wątkach dotyczących tzw. odmrażania gospodarek. Tyle, że trendy są napędzane przez nowe informacje, a to, co działo się podczas handlu wczoraj wieczorem i w nocy, może co najwyżej służyć wytłumaczeniu dla korekty. Reakcja na informacje z niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że tzw. wątek włoski zacznie być bardziej dostrzegany przez rynki, gdyż wpisuje się w schemat gry na tzw. słabe ogniwo. Jeżeli spekulanci mają świadomość, że programy QE są ograniczone kwotowo i nie będzie tak łatwo ich zwiększyć, to w najbliższych tygodniach mogą powiedzieć: "Sprawdzam!". Rentowności włoskich obligacji mogą być, zatem tym czynnikiem, na który warto będzie coraz częściej zerkać, być może nawet na równi z podstawowymi indeksami giełdowymi, parami walutowymi, czy też surowcami. Na razie jest jeszcze relatywnie spokojnie...