Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, soja

Inwestorzy na rynku ropy naftowej nadal głównie dyskontują wprowadzenie na rynek szczepionki na koronawirusa – może ona bowiem diametralnie zmienić sytuację na świecie i pozwolić okiełznać pandemię. To zaś w dłuższej perspektywie będzie prowadziło do odrodzenia się popytu na ropę naftową (aczkolwiek liczne raporty wskazują na to, że powrót popytu do stanu sprzed pandemii nie nastąpi raczej wcześniej niż w 2022 roku, a bardziej prawdopodobny jest 2023 rok).