Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, gaz ziemny

W minionym tygodniu popyt na gaz ziemny w celach grzewczych wzrósł ze względu na niskie temperatury we wschodniej i środkowej części USA, jednak była to przejściowa zwyżka. Już w bieżącym tygodniu popyt na gaz w USA spadł, co wpłynęło na oczekiwania wzrostu zapasów w bieżącym tygodniu o 108 mld stóp sześciennych. Ostateczne dane dotyczące tego tygodnia poznamy jednak dopiero w kolejny czwartek.