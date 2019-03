Raport surowcowy

Faktem jest, że kryzysy na rynku kawy pojawiają się regularnie od wielu lat, a państwa produkujące ten surowiec jak dotychczas wykazywały niewiele chęci do trwałej współpracy zmierzającej do ustabilizowania cen na rynku. W rezultacie, wielu farmerów przerzuca się do szarej strefy. W Ameryce Łacińskiej rolnicy masowo zaczęli odchodzić od swoich upraw kawy na rzecz koki – ten proceder obecnie jest najlepiej widoczny w Peru, jednak pojawiał się już także w Brazylii czy Kolumbii. Nie jest on jednak niczym nowym – już we wcześniejszych dekadach takie zjawiska miały miejsce i niewiele zmieniły one strukturalnie na rynku kawy. Niemniej, obecna trudna sytuacja może zachęcić (czy też zmusić) decydentów do aktywniejszych działań na rzecz ustabilizowania cen kawy.