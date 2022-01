Komentarz surowcowy DM BOŚ - gaz ziemny, złoto

Notowania gazu ziemnego w USA – dane dzienne

Obecnie zasadniczym pytaniem jest więc to, czy byłoby możliwe dostarczenie większej ilości gazu ziemnego do Europy w przypadku potencjalnego zaognienia się konfliktu na Ukrainie i możliwych zaburzeń w dostawach gazu do krajów naszego kontynentu. Jak podaje agencja Reuters, właśnie trwają rozmowy na ten temat, w których bierze udział prezydent USA, Joe Biden, oraz kilka innych kluczowych krajów oraz firm, produkujących gaz ziemny. Już wiadomo, że nie będzie to proste, głównie ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych operacyjnie statków gazowców, które mogłyby w krótkim czasie przetransportować gaz w formie LNG do Europy.