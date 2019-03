Zarząd Orlenu rekomenduje dywidendę. Wysoką

Zarząd PKN Orlen zaproponuje na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, by prawie 1,5 mld zł ubiegłorocznego zysku netto spółki matki przeznaczyć na dywidendę. Jeśli jego propozycja zostanie zaakceptowana, to na każda akcję przypadnie po 3,5 zł. Byłaby to jednocześnie najwyższa dywidenda w historii płockiego koncernu. W ostatnich dwóch latach na każdą akcję wypłacano po 3 zł. Z kolei w 2016 r. było to 2 zł, a rok wcześniej 1,65 zł. Zarząd PKN Orlen proponuje wyznaczyć na dzień dywidendy 22 lipca oraz 5 sierpnia na dzień jej wypłaty.