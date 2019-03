Rawlplug: W planach na ten rok większe inwestycje

Głównym założeniem strategii Rawlplugu jest umacnianie pozycji na rynkach, na których grupa jest już obecna, m.in. poprzez restrukturyzację zagranicznych spółek zależnych czy wprowadzanie do oferty nowych, wysokomarżowych produktów. Jednocześnie Rawlplug prowadzi działania mające na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się przede wszystkim na krajach pozaeuropejskich. W tym celu grupa założyła spółkę wsparcia handlowego dla dystrybutora w Indiach i zawarła porozumienie o utworzeniu spółki produkcyjnej joint venture w Tajlandii. Zadaniem tej ostatniej firmy, działającej pod marką Rawlplug – Tmax, od grudnia 2018 r. jest produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz elementów do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich. To pierwszy zakład produkcyjny Rawlplugu poza Europą.