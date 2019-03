AC Autogaz z większym zyskiem

Jak podała spółka w raporcie, źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności – sekwencyjnych instalacjach gazowych do samochodów. - Większa sprzedaż instalacji gazowych została osiągnięta przy korzystnej na większości rynków relacji cen LPG i CNG do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe Spółki. Korzystny wpływ na sytuację na dojrzałym rynku krajowym wywarł rekordowy wzrost importu samochodów używanych do Polski w 2018 r. – wyjaśniono.