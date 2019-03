Famur z zamówieniem za 21,7 mln euro

Umowa zakłada, że Famur dostarczy do kopalni Shahtinskaya kompleks ścianowy, w skład którego wchodzą zmechanizowane obudowy ścianowe, przenośniki ścianowy oraz podścianowy, kruszarka oraz wyposażenie elektryczne i uzupełniające. Dostawa maszyn i urządzeń planowana jest w terminie 30 tygodni od daty wejścia kontraktu w życie oraz otrzymania przedpłaty.

- Kazachstan jest jednym z priorytetowych rynków Grupy Famur, na którym od wielu lat zaopatrujemy zakłady wydobywcze w innowacyjne, wydajne i bezpieczne rozwiązania do eksploatacji węgla kamiennego. Rozbudowa bazy istniejącego sprzętu pozwoli nam, zgodnie z nową strategią rozwoju, zwiększyć zaangażowanie Famuru w kraju, gdzie posiadamy już ugruntowaną pozycję wiarygodnego dostawcy. Jednym z atutów Grupy Famur, który pozwolił nam pozyskać kontrakt w ArcelorMittal jest wsparcie serwisowe i posprzedażowe działającej lokalnie spółki zależnej TOO Famur. Kolejny duży kontrakt to szansa dalszego rozwoju zarówno dla zakładów produkcyjnych w Polsce, jak i spółki serwisowej w Kazachstanie - skomentował Adam Toborek, wiceprezes Famuru.

Na zamknięciu piątkowej sesji za papiery Famuru płacono na giełdzie 4,91 zł, co oznacza zwyżkę o prawie 5 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.