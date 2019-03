Technicy znów znacznie lepsi od rynku. W lutym zarobili 6,8 proc.

Tegoroczny układ cenowy na wykresie akcji 11 bit pokazuje, że większe znaczenie mają wsparcia od oporów, co generuje zwyżkowy kanał według Pitchforka. Jego górne ograniczenie wypada przy ok. 298,5 zł, natomiast pamiętajmy, że często to środkowa linia Median Line przyciąga kurs. Znajduje się ona obecnie przy ok. 276,84 zł. Ponadto środowe podbicie notowań o 1,87 proc. daje już wyraźną presję, którą popyt może zapisać na swoją korzyść, jeśli wybroni lub potwierdzi ważną strefę zwrotną 266,19–261,39 zł. To, co najcenniejsze dla notowań, to fakt unoszenia się dynamicznej linii wsparcia SMA z 30 sesji (teraz przy 271,72 zł), co trwa dopiero osiem tygodni, a poprzednio przez 25 tygodni średnia ta opadała. W czasie jej falowania w dół kurs 11 bit miejscami taniał o 58 proc. (od maks. hossy z 2018 r.). Kurs tych akcji jest relatywnie silny na tle słabnącego WIG, mierzonego w ujęciu pięciosesyjnym.