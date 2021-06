Loża Parkietu, czyli rynkowa dyskusja w gronie znakomitych ekspertów

Pozytywne i negatywne zaskoczenia rynkowe minionych tygodni, obawy przed inflacją, a także perspektywy kontynuacji hossy na warszawskim i globalnych parkietach - to tylko niektóre z tematów, o których będziemy rozmawiać podczas wtorkowego spotkania. Poprosimy naszych gości, by ocenili aktualną sytuację w świecie finansów i przedstawili swoje oczekiwania. Rynki są w dobrej kondycji – S&P500 wyznaczył w czwartek nowy szczyt historyczny, a WIG jest od swojego rekordu o przysłowiowy włos. Drożeją surowce i złoto, spada dolar i rentowności skarbowych obligacji. Już dawno nie mieliśmy w Warszawie takiej hossy w takim otoczeniu. Długo przyszło nam na nią czekać i nie chcielibyśmy, by szybko się skończyła. Czy jest coś, co może ją zatrzymać? Czy warto wsiadać do tego „pociągu", a jeśli tak – to do którego „wagonu"? Takie pytania pojawiają się zapewne w głowach inwestorów. Podczas wtorkowej Loży spróbujemy się z nimi zmierzyć i dać widzom kilka wskazówek. Transmisja programu o 12.00 na parkiet.com i youtube.com/parkiettv. Zapraszamy do oglądania i komentowania. Partnerem programu jest Skarbiec TFI.