10 wykresów pod lupą prof. Borowskiego

Luty i początek marca to okres lekkiego schłodzenia nastrojów na warszawskich giełdzie. Owe schłodzenie widoczne jest przede wszystkim na wykresie WIG20. Segmenty mWIG40 i sWIG80 pozostają relatywnie silniejsze, o czym świadczy chociażby fakt, że indeks maluchów wyznaczył w czwartek w południe nowy szczyt trwającego trendu – 11 768 pkt. To najwyższy pułap od września ubiegłego roku. Za wcześnie jest by mówić, że nastąpiła już zmiana liderów na GPW, ale śmiało można stwierdzić, że poszerzyła się paleta możliwości selekcji. Jeśli ktoś lubi dobierać spółki na podstawie analizy technicznej, to zapraszamy na piątkowy Parkiet TV. Prof. Krzysztof Borowski omówi wykresy, które jego zdaniem warte są inwestorskiej uwagi. Będzie to dobra okazja, by zobaczyć, jak w praktyce interpretować wskaźniki AT, m. in. MACD, oscylatory i średnie kroczące. Start programu o 12.00. Transmisja dostępna będzie na parkiet.com i youtube.com/parkiettv. Po południu nagranie zostanie udostępnione na kanale.