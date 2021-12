Akcje firm są niedowartościowane

W zeszłym roku na giełdzie błyszczały covidowe spółki, m.in. reprezentanci sektora gier i biotechnologii. W 2021 r. wyceny wielu z nich gwałtownie stopniały. Trudno jednak sprowadzać je do jednego mianownika. I tak np. w sektorze gier mamy CD Projekt, którego kurs załamał się po premierze „Cyberpunka". Mimo drastycznej przeceny próżno szukać w najnowszych rekomendacjach przesłanek do odbicia. Rykoszetem po kontrowersyjnej premierze oberwały też inne studia. Choć pandemia zwiększyła popyt na cyfrową rozrywkę i wiele studiów pokazuje bardzo dobre wyniki, to nastawienie inwestorów do tego sektora znacząco się pogorszyło. W przypadku niektórych spółek może być to dobra okazja do zakupu, m.in. w Ten Square Games (więcej w ramce powyżej). Pozytywne zalecenia dostały też mniejsze studia, takie jak Simfabric czy Movie Games.