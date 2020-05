Telekomy w roku epidemii

Natomiast inaczej wygląda podium pod względem tempa zmian. Jeśli chodzi o przychody, to pierwsze pod tym względem nadal należy do Playa. W minionym kwartale grupa pod kierunkiem Jean-Marca Hariona zanotowała 1,74 mld zł wpływów, o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem. Drugie miejsce pod tym względem należało do Cyfrowego Polsatu, którego przychody urosły o 2,5 proc., 2,85 mld zł, a trzecie Orange (o 0,9 proc.).