Monetyzacja przestała być tabu

„Nie jest również jasne, czy Rezerwa Federalna będzie kontynuowała zakupy długu federalnego w takim tempie, w jakim jest on emitowany. Gdy rozpoczynała swój najnowszy program zakupów obligacji, kupowała papiery warte 75 mld USD dziennie. Teraz kupuje ich 35 mld USD tygodniowo. Ale nawet zobowiązanie do kupowania takich ilości obligacji, jakie są potrzebne do ustabilizowania rynku, wysyła sygnał inwestorom, że bank centralny jest gotowy uzupełniać popyt na obligacje rządowe tak długo jak to potrzebne. To sprawia, że inwestorom trudno będzie ukarać Stany Zjednoczone za ich duży deficyt finansów publicznych" – piszą analitycy waszyngtońskiego Komitetu Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego (CRFB).