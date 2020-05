Banki nie załapały się na odbicie na giełdzie

Łączny wynik z odsetek wypadł nieźle – urósł w skali roku o ponad 6 proc., a kwartalnie o prawie 2,5 proc., do 4,63 mld zł, głównie za sprawą bardzo dobrych wyników mBanku i ING Banku Śląskiego, których rezultaty urosły po około 15 proc. rok do roku. Koszty działania w ujęciu rocznym nieco urosły, ale wyraźnie podskoczyły w kwartalnym ze względu na tradycyjne zaksięgowanie w I kwartale całości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w skali sektora wyniesie 1,6 mld zł), jednej z dwóch płaconych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To tłumaczy częściowo pogorszenie wyników netto w ujęciu kwartalnym. Drugi element powodujący pogorszenie zysków to wzrost odpisów kredytowych, to on głównie zdecydował o spadku w relacji rok do roku. Łączne saldo odpisów analizowanej czwórki wyniosło 1,47 mld zł, czyli urosło w skali roku o prawie 85 proc., a kwartalnie o 55 proc. Odpisy dały o sobie znać, mimo że ograniczenia pandemiczne zamroziły gospodarkę dopiero od połowy marca. Wprawdzie spłacalność kredytów jeszcze istotnie się nie pogorszyła, ale banki – z wyjątkiem Aliora – uwzględniły w modelach ryzyka pesymistyczne prognozy gospodarcze (recesja, wzrost bezrobocia) i to skutkowało „modelowym" wzrostem odpisów. Ta dodatkowa „pandemiczna" rezerwa wyniosła w Santanderze blisko 120 mln zł (łączne jego odpisy urosły przez rok o blisko 80 proc., do 466 mln zł), w mBanku 141 mln zł (odpisy urosły o 200 proc., do 409 mln zł), a w ING BSK 147 mln zł (odpisy wzrosły o prawie 140 proc., do 295 mln zł). Rynek jest mocno zaskoczony decyzją Aliora, którego rezerwy kredytowe dzięki braku „pandemicznego" odpisu zwiększyły się przez rok tylko o 7 proc. Pojawiają się komentarze, że bank „nie miał miejsca" w wynikach na taką rezerwę, bo w słabszym sezonowo I kwartale sprowadziłaby ona jego wynik wyraźnie poniżej zera. Krzysztof Bachta, prezes Aliora, argumentował, że bank postanowił nie robić w I kwartale rezerwy na ryzyko dotyczące pandemii, bo zmierzy się z tym zadaniem w II kwartale „kiedy będzie mieć więcej danych i też powstaną pewne mechanizmy, które spowodują, że banki będą mogły bardziej odpowiedzialnie i jednolicie podejść do tego tematu". Wrażliwość zysku netto banków na wzrost odpisów jest bardzo duża i to ten element rachunku wyników był decydujący dla rezultatów w I kwartale, ale będzie też języczkiem u wagi w kolejnych.