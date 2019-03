EBC popsuł nastroje na giełdach

Indeksowi największych spółek w ostatnich dniach najmocniej szkodziła przecena akcji spółek energetycznych oraz sektora finansowego. Walory Tauronu potaniały w minionym tygodniu o 6,7 proc., zaliczając najmocniejszy tygodniowy spadek od grudnia ubiegłego roku. Od lutowego szczytu zniżkują już o 9,5 proc. Jeszcze gorzej czują się posiadacze papierów PGE, które potaniały w ciągu czterech dni o ponad 8 proc., najmocniej od maja ubiegłego roku. W tym przypadku korekta zniosła niemal w całości niedawną dynamiczną falę wzrostową, trwającą od końca stycznia do pierwszych dni lutego. Akcje Energi straciły ostatnio najmniej, bo niespełna 5 proc., ale od pierwszych dni lutego tanieją w sumie o ponad 13 proc. WIG Energia stracił w ostatnich dniach prawie 7 proc. i jest to już czwarty z rzędu spadkowy tydzień tego segmentu, najgorszy od grudnia ubiegłego roku. Jak się okazuje, manewry mające uchronić odbiorców prądu przed wzrostem cen nie posłużyły firmom energetycznym i ich akcjonariuszom. Druga kula u nogi WIG20 to sektor finansowy. Walory PZU zniżkowały w ostatnich dniach o 3 proc. i był to w ich przypadku już szósty spadkowy tydzień z rzędu. Od szczytu z końca stycznia tracą one już prawie 11 proc. i lada moment dojdzie do starcia byków i niedźwiedzi przy ważnym poziomie technicznego wsparcia, a już teraz zagrożona jest linia trwającego od połowy ubiegłego roku trendu wzrostowego. Rozpoczętej w sierpniu ubiegłego roku tendencji spadkowej nie są w stanie przełamać papiery PKO BP. W jej wyniku zniżkują już o 13 proc., a w miniony czwartek znalazły się nieco poniżej poziomu 38 zł, widzianego poprzednio w lipcu ubiegłego roku i dwukrotnie już od tego czasu testowanego. Zniżkujące o ponad 2 proc. akcje Pekao bronią się po raz trzeci w ciągu ostatnich tygodni przed zejściem poniżej 110 zł. Porażka byków mogłaby skutkować pogłębieniem spadkowej tendencji. WIG Banki zachowuje się nieco słabiej niż WIG20, rosnąc od początku roku o 1,4 proc. W ostatnich tygodniach dynamika tendencji spadkowej w tym sektorze wyhamowała, ale to niewielkie pocieszenie, tym bardziej że od szczytu ze stycznia ubiegłego roku WIG Banki traci wciąż niemal 18 proc. Z trendu bocznego wciąż nie mogą się wyrwać akcje CD Projektu, które w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia straciły prawie 4 proc., powracając do poziomu poniżej 190 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku papierów Orange, które od miesiąca nie mogą oddalić się od poziomu 5,4 zł. Nadchodzący impuls ze strony konsumentów dyskontują natomiast walory Eurocash, LPP i CCC, notując zwyżkę kursów, szczególnie spektakularną w przypadku pierwszej z wymienionych spółek. Jej papiery poszły do czwartku w górę o 8,5 proc., dając szansę na kontynuację pozytywnej tendencji.