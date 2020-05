Maciej Leściorz, ekspert CMC Markets: Wall Street ma realne szanse na historyczny rekord

Na rynku wciąż jest dużo kapitału spekulacyjnego, co jest m. in. związane z tym co robi Fed i inne banki centralne. Efekt jest taki, że choć nie ma konkretnych powodów do zwyżek, to rynek i tak szuka pretekstów, jak na przykład słowa Jeroma Powell'a o nieograniczonych możliwościach wspierania płynności. W czwartek S&P500 odbił się od oporu, ale wiele wskazuje na to, że celem jest 3000 pkt, choć z jego osiągnięciem przed długim weekendem w USA może być problem.