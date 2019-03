Loża Parkietu: czym straszy Wall Street i dlaczego WIG-games zwiastuje spadki?

KB: Nie mam jakichś wielkich obaw. I o ile bardzo sobie cenię te statystyczne, historyczne zależności, o których mówi Wojciech Białek, to pamiętajmy jednak, że teraz mamy zupełnie inny świat. Przykładowo – w latach 80. istniał Związek Radziecki, teraz świat jest bardziej kapitalistyczny. Ponadto nikt nigdy nie wpompował w gospodarkę tyle pieniędzy, co w ostatnich latach USA. I w tym kontekście jestem bardzo ciekawy, czy te analogie statystyczno-historyczne będą się sprawdzać. To będzie dobra okazja, by się przekonać, czy podejście do zarządzania cyklem koniunkturalnym uległo zmianie. Dodam też, że dopóki dużo ludzi mówi o tym, że „coś się kończy", to zazwyczaj to się nie kończy. Mnie brakuje jeszcze tej fazy euforii na Wall Street, która kończy hossę. Dlatego spodziewam się fazy spowolnienia i jeszcze kolejnego wybicia górą. Tymczasem, szukając pozytywów, trzeba dodać, że rollercoaster obserwowany ostatnio na rynkach, to dobra okazja dla krótkoterminowych graczy. Ten kot wyrzucony przez okno na amerykańskim rynku akcji nie odbił się na pierwsze piętro, tylko na ósme. To pokazało, że rynek jest silny i drzemie w nim potencjał. A wracając do GPW, to trzymałbym się scenariusza, że faza ożywienia rynkowego przyjdzie w drugim/trzecim kwartale. W tym układzie to ostatnie spowolnienie jest całkiem uzasadnione.