Przemysław Barankiewicz: To FED wskaże nam kierunek

Czytelnicy są optymistami. Też uważam, że to jest na tyle centralnie sterowana gospodarka, że krzywdy sobie Chińczycy zrobić nie dadzą. Po danych z ostatniego kwartału (4 proc. wzrostu PKB, najgorzej od 30 lat, poza okresem covidu) od razu była reakcja Ludowego Banku Chin i obniżka niektórych stóp procentowych. Tam rynek jest pielęgnowany. Co do gospodarki chińskiej jestem optymistą, co do akcji, zależy od widzimisię rządu w Pekinie. Ostatnio mam sceptyczny stosunek do rynku giełdowego.