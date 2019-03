Citroën 2CV. Piękne kaczątko

Prace zakończono w roku 1938, do maja kolejnego roku gotowe było 250 prototypów, ale do planowanej jesienią premiery nie doszło. Projekt wznowiono po wojnie. Citroën 2CV został oficjalnie zaprezentowany w 1948 roku podczas Salonu Paryskiego, w obecności prezydenta Republiki Francuskiej Vincenta Auriola. Samochód wprawił w osłupienie tłumnie zgromadzoną publiczność. Nawet jeśli niektórzy szydzili z niecodziennej sylwetki (nazywano go brzydkim kaczątkiem), to jednak większość odnajdywała w niej wszystkie te zalety, których brakowało wielu ówczesnym samochodom: prostota, lekkość konstrukcji, zwrotność, komfort, wszechstronność. 2CV wyposażony był w liczne nowoczesne wtedy technologie: przedni napęd, miękkie zawieszenie z dużym skokiem kół, dwucylindrowy silnik chłodzony powietrzem. Popłynął strumień zamówień.