Duma III Rzeszy

Po krótkiej wojennej przerwie wrócono do produkcji Mercedesa już w roku 1946. To on stał się pojazdem, który pomógł wydźwignąć się niemieckiej branży z wojennych zniszczeń. I znów był na topie, znów chciano go kupować, królował na drogach kolejną dekadę, do 1955 roku. Był wówczas znany już jako Mercedes 170S. Trzeba koniecznie dodać, że w 1949 roku gamę wzbogacono o motor Diesla i był to pierwszy po wojnie, a w ogóle dopiero trzeci w historii samochód osobowy z silnikiem wysokoprężnym. Łącznie wyprodukowano około 140 tys. egzemplarzy tego modelu, w tym 34 tys. z silnikami Diesla.