Deutsche Bank nadal pod presją

Przychody banku wyniosły 6,2 mld euro, co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu z III kwartałem 2017 r. Częściowo jest to efekt wystąpienia pozycji jednorazowych w wynikach sprzed roku, ale także m.in. zmniejszenia liczby klientów w banku korporacyjnym i inwestycyjnym w III kwartale 2018 r. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. przychody wyniosły 19,7 mld euro, co stanowi spadek o 5 proc. rok do roku.