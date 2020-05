Jak Ameryka wpakowała się w wirusowy kryzys

Jeśli prezydent USA Donald Trump przegra listopadowe wybory, to głównym powodem jego porażki będzie zapewne spóźniona reakcja na pandemię koronawirusa. Wirusowy kataklizm spadł na nieprzygotowaną Amerykę niczym atak na Pearl Harbor czy zamachy z 11 września 2001 r. Dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych i ogromne straty gospodarcze prowokują pytania o odpowiedzialność za ten wstrząs. Oczywiście wirus rozlał się po świecie z Chin, a władze ChRL dopuściły do tego, tuszując przez wiele tygodni to, że mają u siebie groźną epidemię. Jednakże USA mogły szybciej zamknąć swoje granice i przygotować zapasy sprzętu ochronnego. Z przecieków wynika bowiem, że już w styczniu prezydent dostawał raporty wywiadowcze mówiące o epidemii groźnego wirusa w Chinach. 18 stycznia ostrzegał go sekretarz zdrowia Alex Azar. Cztery dni później Trump mówił, że „ufa Chinom". Tego samego dnia republikański kongresmen Tom Cotton ostrzegał Departament Zdrowia, że Chiny tuszują pandemię. 29 stycznia Peter Navarro, główny doradca handlowy prezydenta, sporządził notatkę ostrzegającą, że koronawirus może przynieść setki tysięcy zgonów w USA i ogromne straty w gospodarce. Trump dopiero 2 lutego wprowadził ograniczenia dla lotów z Chin, a jeszcze na początku marca pojawiał się na wielkich wiecach politycznych. 26 lutego przekonywał, że liczba przypadków koronawirusa w USA wkrótce spadnie do... pięciu. Pisał również, że „rynek akcji będzie się miał świetnie".