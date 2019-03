Deutsche Bank: emisja akcji jeszcze przed fuzją?

Według „FT" niemiecki rząd, dążący do odbudowania nadwątlonej pozycji liderów niemieckiego sektora bankowego (który ma finansować niemieckich eksporterów, aby nie uzależnić się nadmiernie od banków zagranicznych), chce by Deutsche Bank pozyskał możliwie jak najwięcej kapitału jeszcze przed fuzją, aby połączony bank nie musiał podnosić kapitał po transakcji. Podobno niemiecki rząd, który ma 15 proc. akcji Commerzbanku (wskutek wartego 10 mld euro bail-outu w kryzysowym 2009 r.), rozważa czy wziąć udział w podniesieniu kapitału. Rząd odmówił komentarza na ten temat. Kilka dni temu kanclerz Angela Merkel przekonywała, że państwo nie będzie wywierać presji na bankach i to one same mają zdecydować czy fuzja jest opłacalna. Jednak wcześniej Bloomberg donosił, że transakcja ma zielone światło od niemieckiego ministerstwa finansów.